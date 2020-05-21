ويبكو تتعاقد مع إنبي لتنفيذ مشروع التحكم الآلي بمنطقة ميناء الحمراء

تعاقدت شركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، برئاسة المهندس إبراهيم مسعود رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، مع شركة "إنبي" برئاسة المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح، لتنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التوريدات الرئيسية لمشروع إنشاء منظومة التحكم الآلي بمنطقة ميناء الحمراء، بقيمة إجمالية تقديرية نحو 5 ملايين دولار.

ويهدف المشروع إلى التحكم في جميع تسهيلات ميناء الحمراء وتطوير عمليات تداول الزيت الخام بأحدث منظومات التحكم والأمان؛ متضمنةً أنظمة القياس الرداري للمستودعات وأنظمة الإيقاف في حالات الطوارئ وأنظمة الإدارة المتكاملة لموانئ التدوال.

ويستمد المشروع أهميته الاستراتيجية كونه يتماشى مع خطط الهيئة المصرية العامة للبترول، بالأخذ بأحدث تكنولوجيات التحكم والأمان، بالإضافة إلى كون ميناء الحمراء البترولي يتداول بها نحو 50% من إنتاج الزيت الخام بمصر؛ ما يجعل منطقة ميناء الحمراء على استعداد للقيام بدورها في تحقيق توجيهات وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

ومن المخطط الانتهاء من المشروع، وبدء تجارب التشغيل خلال عام 2021.

جدير بالذكر أن شركة "ويبكو" نجحت منذ شهور في تشغيل مشروع الخط بحري الجديد، بطول 8 كم بقطر 36 بوصة وشمندورة الرباط البحري SPM الجديدة.

وتعد هذه المشروعات إحدى محاور تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي، لتصبح مركزا لتداول الطاقة في مدينة العلمين الجديدة تنفيذاً لرؤيه وزارة البترول.