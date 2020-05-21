إغلاق مدرسة كورية بعد ظهور اختبارات أحد تلاميذها إيجابية لكورونا

أغلقت مدرسة ثانوية في دايجو ، المدينة الجنوبية الشرقية التي كانت بؤرة المرحلة الأولى من وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في كوريا الجنوبية، اليوم، بعد يوم واحد فقط من إعادة فتحها، بعد أن جاءت نتيجة فحص أحد تلاميذها إيجابية لفيروس كورونا.

ووفقًا لمكتب التعليم في مدينة دايجو، جرى تأكيد إصابة تلميذ في مدرسة ميستير الزراعية الثانوية والذي مكث في سكن التلاميذ بإصابة كورونا المستجد، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدرسة وإجبار جميع التلاميذ الآخرين على العودة إلى منازلهم أو وضعهم في الحجر الصحي، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.

وأعيد فتح مدارس كوريا الجنوبية، أمس، في جميع أنحاء البلاد بعد أن تم تأجيلها لخمس مرات بسبب الفيروس، وكان تلاميذ في الصف الثالث في المدارس الثانوية أول مجموعة تحضر دروسًا في الفصول.

وسيعود التلاميذ في المراحل الابتدائية والمتوسطة وتلاميذ في الصفوف الأخرى في الثانوي على مراحل إلى المدرسة بحلول 8 يونيو.

كما استأنفت مدرسة دايجو الثانوية الزراعية، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سول، فصولها لكبار السن في اليوم السابق، ووفقًا لدليل الحجر الصحي، عزلت المدرسة 17 طالبًا يقيمون في السكن وتم إرسال 94 من الصف الثالث المتبقين إلى منازلهم. سيخضع ما مجموعه 18 تلميذا ممن كان لهم مخالطة مباشرة بالتلميذ المصاب إلى اختبار كورونا.

وسيجرى إغلاق مرافق المدرسة لمدة يومين للتطهير ، بينما سيتم تحويل الفصول مرة أخرى عبر الإنترنت، كما جرى الإبلاغ عن إغلاق المدارس في أجزاء أخرى من البلاد في اليوم الأول من إعادة الفتح.

وفي انتشون غرب سول، طلب من جميع التلاميذ في 66 مدرسة ثانوية أن يعودوا إلى منازلهم بعد التأكد من أن اثنين من التلاميذ أصيبا بالفيروس صباح أمس الأربعاء، وجرى إرسال 60 تلميذًا في إقليم كيونج سانجالجنوبي ، وما يقرب من 30 تلميذا في إقليم كيونجكي و5 في إقليم تشونج تشيونج الشمالي إلى منازلهم أو نقلهم إلى المستشفيات بعد ظهور أعراض الفيروس، مثل الحمى والتهاب الحلق، في نفس اليوم.