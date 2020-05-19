تراجع في معدل الإصابات اليومية بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا وفيات جديدة.

وقالت سلطات الصحة العامة، اليوم، "تم اكتشاف 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 11078 حالة، ولم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة، ليبقى الإجمالي عند 263 حالة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومن بين الـ13 حالة الجديدة، كانت 9 حالات منها من جراء انتقال العدوى داخليا، وقعت 6 حالات منها في سيئول، وحالتان في إنتشون، وحالة واحدة في إقليم كيونغ كي. وكانت الـ4 حالات المتبقية واردة من الخارج.

وتمكنت السلطات الصحية من التصدي لانتقال الوباء بصورة كبيرة من حالات الإصابة الجماعية الناجمة من الملاهي الليلية في حي إيتوان، غير أنها لم تخفف حالة التأهب بعد أن تم اكتشاف مريض فيتنامي بعد 16 يوما من زيارته لأحد الملاهي المذكورة، مما يدل على امكانية اكتشاف مصابين اضافيين في وقت لاحق.

كما تراقب السلطات الأوضاع بعد أن ظهرت حالة إصابة لدى ممرضة في غرفة العمليات بمستشفى سامسونغ سيئول العام في منطقة كانغنام جنوب سيئول، وهو واحد من أكبر المستشفيات الخمسة في البلاد.

ولم تعرف طريقة إصابتها، حيث تجري السلطات الصحية فحوصات على حوالي 200 من الطاقم الطبي والمرضى المخالطين لها .