"صحة أسوان" تعرض إجراءات التعامل الجديدة مع كورونا على المحافظ

عرض الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، اليوم، علي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، محاور الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ علي المنظومة الصحية وكفاءة العمل بداخلها، بالإضافة إلي استيعاب كافة الحالات المصابة علي اختلاف حالاتها ضمن المهام الأساسية لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع هيئاتها عدا المستشفيات التخصصية.

وأكد "حنفي" أن منظومة العمل داخل هذه المستشفيات ستشمل اكتشاف وحجز وعلاج حالات فيروس كورونا المستجد سواء كانت اشتباه أو عزل بعد التأكد من إصابة المريض بالفيروس، والذي يتطلب التعامل معه مثل باقي الأمراض المعدية الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من المواطنين حفاظاً علي سلامتهم وسلامة المحيطين .

وكشف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم تخصيص منطقة بكل مستشفى تكون منفصلة المسار ومعزولة لاستقبال حالات الاشتباه وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إجراء الفحوص الإكلينيكية والاختبارات المعملية والأشعة، بالإضافة إلي منطقة انتظار خاصة، لافتاً إلي أنه سيتم بالتوازي تخصيص مكان معزول بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفي لحجز الحالات الاشتباه، وأيضاً المؤكدة إصابتها والتي ينطبق عليها شروط الحجز بالمستشفي طبقاً لبروتوكول الفحص والعلاج، كما سيتم تسجيل الحالات الإيجابية بجميع البيانات علي البرنامج الخاص بذلك من أجل تحديد الحالات طبقاً لمواعيد المتابعة المحددة و التي ستخضع للعلاج بالمنزل أو المستشفى أو التي ستحتاج الي رعاية مركزة أو تنفس صناعي لتسهيل التواصل مع الغرفة المركزية لنقل الحالات التي تحتاج إلى خدمات غير متوفرة بالمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تسليم المرضى الخاضعين للعزل المنزلي أو الذين تقرر خروجهم لاستكمال العلاج بالمنزل بعد استقرار حالتهم ولا زال اختبار الفيروس إيجابي نموذج متابعة يحتوي علي الإجراءات الواجب اتباعها بالمنزل مع وصف جرعات الأدوية وإجراءات المتابعة حتى الشفاء الكامل، مشيراً إلى أنه سيتم في الوقت نفسه تطبيق البروتوكول المتضمن جميع الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل هذه المستشفيات والواجب اتباعها في كل منطقة بالمستشفى للحفاظ علي سلامة العاملين ضد الإصابة بفيروس كورونا، علاوة علي تكليف مسؤولي مكافحة العدوى بالمستشفيات بالتواجد والمرور علي مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتعامل بأقصى درجات الحزم حال رصد أي تهاون في تنفيذها.

وأوضح حنفي بأنه بالنسبة للمرضى الذين خرجوا من المستشفيات أو النزل بحالات مستقرة ولا يتبقي لهم إلا المتابعة بالتحليل سيكون ذلك في أقرب مستشفى لمحل سكنهم بموجب نموذج تحويل من المستشفي أو النزل التي سبق حجز المريض بها .