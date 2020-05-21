جامعة أسوان تواصل استقبال المصريين العائدين من السودان

أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، أنه من منطلق اهتمام الدولة بأبنائها بالخارج والعمل علي عودتهم إلي أراضي الوطن، عملت جامعة أسوان علي توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين من الخارج، حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والأجهزة المنزلية اللازمة للإعاشة.

وقال إنه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية، مشيرا إلى أن عدد العالقين العائدين من جمهورية السودان الشقيق بلغ 92 مواطنا، تم استضافتهم باستراحة أعضاء التدريس والمدن الجامعية بجامعة أسوان وقد تم توفير عدد 24 غرفة للإقامة، علما بأنه قد تم تجهيز دار الضيافة بالكامل للحجر الصحي مع توفير كافة الإمكانيات لإتاحة سبل الراحة للعائدين .

وتابع أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير أماكن يتم تخصيصها للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج وفق اشتراطات طبية عالية بمقدورها الحفاظ على سلامة العائد من الخارج لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس لحمايتهم من انتقال العدوى وقد تم أيضا خروج 49 من دار الضيافة بصحاري بطريق المطار بعد قضاءهم فترة الحجر وعودتهم الي أهاليهم.