رئيس جامعة أسوان يوجه بارتداء كمامة عند دخول المستشفى الجامعي

تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مستشفى أسوان الجامعي في زيارة مفاجئة، بعد إعادة فتح أقسامها والعمل بكامل طاقتها، وذلك عقب قرار إغلاق أقسام مهمة بالمستشفى منذ أسبوعين، بعد ظهور أكثر من 20 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد من أفراد طاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور أشرف معبد مدير المستشفى الجامعي، وحسين عبداللطيف أمين عام الجامعة.

وشدد غلاب خلال جولته، على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية على أبواب المستشفى الجامعي، وأعمال التعقيم، للتأكد من سلامة المترددين على المستشفى، وتوقيع الكشف على المرضى قبل دخولهم وذويهم، حتى لا يتكرر إصابة الأطقم الطبية أو المرضى بفيروس كورونا، وذلك في إطار إعادة الانضباط للعمل الإداري داخل المستشفى الجامعي بعد إعادة افتتاحه.

كما شدد رئيس على ضرورة ارتداء كمامة عند الدخول، تحت شعار "كمامة لكل مواطن"، سواء كان من العاملين أو المترددين، حرصا على سلامتهم ومنعا من انتقال فيروس كورونا والعمل على عدم انتشاره.