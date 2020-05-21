انتهاك الخصوصية والبيانات الشخصية لا ينتهي في تركيا

في واقعة هي ليست الأولى من نوعها في تركيا يتم تسريب بيانات أحد الإعلاميين المعارضيين لنظام اردوغان إلى الصحف، حيث وجه مذيع الأخبار الرئيسية في قناة FOX TV فاتح بورتكال سؤالا إلى مراد كروم، وزير البيئة وسأل عن سبب تسرب بياناته الشخصية إلى بعض الصحف.

ومع ذلك، لم يحصل على إجابة. ثم تقدم الصحفي بطلب مركز اتصالات الرئاسة أمس كملاذ أخير.

وقد كتب فاتح بورتكال، على حسابه في "تويتر" اليوم، تغريدة تم توجيهها إلى مراد كروم، أنه لن يفرط أو يسامح في حقوقه وكانت التغريدة كما يلي: "أكيد سنلتقي يوما ما. آمل أنه حتى ذلك الحين سيكون الجواب على سؤال كيف / لماذا تسربت معلوماتي الشخصية" جاهزًا. ففي هذه الايام المقدسة انا لن افرط في حقوقي ولن اسامح فيها فلا تطلبوا مني ان اسامح في حقي ابدا".

فان مدينة تركية موبوؤة بسبب إهمال تطبيق الاحتياطات

في بيان مكتوب من محافظة فان، جاء أن المواطنين الوافدين من خارج المدينة والمعزولين انتهكوا قواعد المسافة الاجتماعية في الأسرة ، وقد تسبب انتهاكهم للمحظورات والاحتياطات اللازمة لزيادة عدد الحالات في المدينة

وفي البيان تم الإعلان عن أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المدينة ارتفع إلى 448 . كما حظر البيان المواطنين من استهانتهم بالاحتياطات الواجب توافرها وأن ازدحامهم ووجودهم المكثف في أماكن عدة تسبب في زيادة هذه الإصابات

وقال البيان، في مدينتنا، العدد الإجمالي لحالات كوفيد 19 هو 448، وعدد المرضى في العناية المركزة 1، والعدد الإجمالي للوفيات هو 9 .

أحمد حاقان يلقن فاتح أرباكان درسا قاسيا على تصريحاته الجنسية عن الأطفال

مازالت ردود الأفعال تتوالى على تصريحات رئيس حزب الرفاة الموالي فاتح أرباكان عن زواج الأطفال.

وصرح أن السن المناسب للنضج الجنسي للبنت هو 15 عاما. وهذه المرة من يرد عليه هو رئيس تحرير جريدة حريت، حيث قال: فلتتركوا هذه التصريحات ولتتخلوا عن هذه الزاية الشاذه ولتتركوا اطفالنا وشأنهم. فما هو هدفكم من ذلك؟ وإلى ماذا تريدون أن توصلو؟.

ستكون هذه التصريحات بمثابة فتح الطريق أمام زيادة استغلال الاطفال والانتهاكات المنحرفه فعليكم ان تتوقفوا عن ما يفتح الطريق امام المنحرفين. لابد أن تعوا أن هناك فرق في التكزين النفسي لدى اطفالنا ولدى اطفال الجيل الأسبق القديم فليست الأوضاع الثقافية والاجتماعية آنذاك مثلها اليوم في عالمنا. لابد أن تتدركو ذلك الواقع وتتركوا أطفالنا وشأنهم .

فلماذا أثارت تلك المسائل الشاذه الآن؟ ما هو غرضكم وما هي نيتكم ؟ فهل تم القضاء على كل مشاكل تركيا الكبرى ولن يتبقى سوى زواج الأطفال في سن الـ 15 أو 14 عاما؟.

أمريكا ترسل الـ F-35 إلى تركيا بالرغم من إعلانها خروج تركيا من الصفقة في مارس

قال إسماعيل دمير رئيس صناعة الدفاع الوطنية في تركيا، إنه بالرغم من أن أمريكا أعلنت عن إخراج تركيا من برنامج صفقة F-35 في مارس 2020 إلا أننا استلمنا أول جزء من الصفقة ومازال النتاج مستمر وفي دوام، حيث إن رسالتنا كانت واضحة وقد بيننا حسن نوايانا وتعاوننا مع الجانب الأمريكي وأكدنا أننا لا زلنا شركاء مخلصين ولسنا في ذيل القائمة فلقد قمنا بواجبنا على أكمل وجه.

بالفيديو.. كمال تمل الله: سيتم التدخل في الانتخابات المبكرة كما حدث سابقا

في لقاء له مباشرة على التلفزيون قال كمال تمل الله رئيس حزب السعادة المعارض ردا على سؤاله فيما يخص الانتخابات المبكرة، قائلا إنه لا يتوقع ولا ينتظر انتخابات مبكرة لأنه سيتم التدخل والتلاعب فيها كما حدث في الانتخابات السابقة، حيث إن مادام السلطة والنظام الحالي هو المتحكم في القوانين فسيقوموا بعمل فريق كل مهمته هو التلاعب بالانتخابات وسيقوموا بوضع قوانين تمكنهم هو فقط من السلطة فقد سألتيني عن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات فانا لست مقتنع تماما أنها من أجل حماية الحقوق وما الى ذلك بل هي على العكس تمام فهي بمثابة لعبة الثلاث ورقات للتلاعب بالانتخابات. فهم يستطيعون التلاعب في الانتخابات بمنتهى الاريحية حيث ياتي على جدول الاعمال في التغييرات التصويت الالكتروني وعدد الاصوات واذا تم ذلك لانتهت المسألة لصالح حزب العدالة والتنمية ولن يستطيع اي حزب اخر الوصول للسلطة. فستقوم السلطة بالتدخل في الانتخابات والتلاعب فيها وفي الاصوات . لماذا عندي قناعة بذلك لانهم تلاعبو في الانتخابات السابقة سواء البرلمانية او المحلية.

بالفيديو.. كمال كيليتش داراوغلو لاردوغان: من الذي اخذ 500 الف ليرة الرشوة؟

في فيديو قام بنشره على حسابه في "تويتر" وجه كمال كيليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لأردوغان وأتباعه انتقادا واستنكارا يتبعه سؤال وقال:

في بلدية سريك في أنطاليا يتم عمل اجتماع وفي هذا الاجتماع يتواجد رؤساء حزب العدالة والتنمية وأعضاء مجلس الشعب ووزير السياحة والمحافظ . فاثناء فترة رئيس البلدية السابق تم اكتشاف قضية رشوة ب 500 الف ليرة . فمن اخذ هذه الرشوة ؟ لذلك انا اسال النواب واسال رئيس البلدية واسال رئيس الحزب من اخذ هذه الرشوة ؟ فبالامس كانت ليلة القدر بالله عليكم الا نكون مؤتمنين على الوطن والمواطنين وعندنا شرف؟ . فعندما ياتي مقدار من الليرات الى حزب اشعب الجمهوري تقوم تركيا كلها على قدم من اردوغان ووزير الداخلية والمفتشين والكل يسال ويفتش فلتفعلوا ذلك ليس عندنا اعتراض ولكن من الذي اخذ هذه الرشوة 500 الف ليرة بالله عليكم ؟ لماذا لا تعلوا اصواتكم فاردوغان صامت ووزير الداخلية صامت ووزير الخارجية صامت ووزير السياحة لا صوت فلا احد يتحدث فالكل وضع على فمه لاصق . فانا اسال كرجل عندي شرف وكمواطن يدافع عن حقوق الوطن من الذي اخذ هذه الرشوة هل هو منكم او من معارضيكم ؟.

بالامس قال الافندي ان لديهم عيون لا يرون بها واذان لا يسمعون بها وانا اقول لدينا عيون نرى بها ولدينا اذان نسمع بها ولذلك اسال نفس السؤال من اخذ ال 500 الف ليرة رشوة لديك عين ولديك اذن لماذا لا ترى ولماذا لا تسمع؟.