ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في تركيا إلى 150593 حالة

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ أسابيع عديدة، وسط انخفاض لافت ومستمرة لمؤشر عدد المتوفين الجدد جراء الجائحة في تركيا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم، إن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 972 ليصل إلى 150593 حالة.

وأشار هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 16 مايو 1610 حالات، وفي 17 مايو 1368، وفي 18 مايو 1158، وفي 19 مايو 1022.

وهذه المرة هي الأولى حينما ينخفض المؤشر اليومي للإصابات إلى أقل من 1000 حالة منذ أسابيع عديدة، وذلك بعد أن تجاوز هذا العدد مرارا في الشهر الماضي نقطة 4500.

قوجة: حصيلة المتوفين جراء الوباء وصلت إلى 4222 شخصا

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الوباء وصلت إلى 4222 شخصا أثر رصد 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 16 مايو 41 حالة، وفي 17 مايو 44، وفي 18 مايو 31، وفي 19 مايو 28.

وذكر الوزير التركي، أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 113987 شخصا بعد تسجيل 1092 حالة شفاء جديدة، لتصل نسبة المتعافين إلى نحو 75%.

وأشار وزير الصحة التركي، إلى أن "سنكافح الفيروس في ظروف جديدة تتميز بمزيد من الحرية، التباعد الاجتماعي هو أسلوب حياتنا الجديد".

وسبق أن أعلنت السلطات التركية أن البلاد تجاوزت المرحلة الأولى من مكافحة فيروس كورونا، معتبرة أن الحكومة باتت تسيطر على سير الجائحة في البلاد.