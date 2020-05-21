السيسي لوزير الإسكان: عاوزين نشبع السوق بـ300 ألف وحدة سكنية في 3 سنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ كل محافظ من حقه أن يّطلب وقف البناء في محافظته نهائيًا لمدة مُعينة، للسيطرة على مخالفات البناء: "لو فيه محافظ مسيطر على التخطيط في محافظته ده يبقى احنا نشكره، بس لو مش قادر تسيطر عليه فيه إجراءات تانية، فيه جامعات في نطاق كل محافظة تقدر تقوم بدور مجتمعي في الإشراف على التخطيط العمراني، يكون فيه تخطيط عمراني محترم ويتم تنفيذه مع المواطنين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، موجّها حديثه للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية: "مينفعش تقول مخطط يخلص في 2030، إحنا عاوزين خلال سنتين أو 3 سنين من 200 ألف لـ300 ألف وحدة سكنية عشان نعمل تشبع في السوق العقاري، ويكون معروض قدام الناس، عشان وأنا بزيل ساكن مخالف يبقى ليا حق عشان أنا وفرت له البديل".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.