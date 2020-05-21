السيسي يمازح مساعد رئيس "الهيئة الهندسية": متوجعش دماغي بقى يا أحمد

اقتص الرئيس عبدالفتاح السيسي، جزءًا من كلمة اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، التي قال فيها إنّ "القواعد تنكسر للمصلحة"، فمازحه السيسي: "شوف القواعد تنكسر للمصلحة، مش تكسير قواعد"، وذلك خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" في محافظة الإسكندرية.

وقال السيسي: "المفروض اللواء أحمد طبقا للقواعد يتعين في وظيفة معينة، مش كده ولا إيه، بس ما دام بتشتغل في الشغلانة دي خليك، ده إنت بتعمل مشاريع بشائر الخير، وهتسكن 100 ألف أسرة، يعني 100 ألف أسرة هتسعد بيك"، فرد عليه: "تحت أمرك يا فندم".

فوجّه الرئيس حديثه ممازحا وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، "شوف يا محمد هتعمله إيه، شوف هتعينه بالإنابة بقى ولا إيه"، ووجّه حديثة لأحمد العزازي، ضاحكًا: "خلاص يا أحمد؟، بس متوجعش دماغي يا أحمد".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.