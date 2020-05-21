بتكلفة 70 مليون جنيه.. افتتاح محطتين للصرف الصحي في طنطا

افتتح الدكتورطارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم، محطتين للصرف الصحي بقريتي أبو جاعور مركز طنطا، وكفر المنشي ببسيون بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون جنيه.

وقال محافظ الغربية، إن محطة أبو جاعور أقيمت علي مساحة 350 متر بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه وتخدم 7 ألاف نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار 7.7 كم وعدد التصرف بالمحطة 20 لتر/ ثانية، في حين بلغ تكلفة محطة صرف صحي قرية كفر المنشي بببسيون 55 مليون جنيه، والتى أقيمت على مساحة 625م2 وتخدم 11 لف و658 نسمة وبطول خط طرد وشبكة انحدار19 كم تقرييا عدد التصرف للمحطة 55 لتر/ثانية.وأضاف المحافظ، أن الدولة تولى اهتماما كبير لرفع مستوى البنية التحتية لجميع قري الجمهورية ورفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأوضح نائب المحافظ أن هذه المشروعات تأتى في إطار المرحلة الثانية من المشروعات المستدامة للصرف الصحى فى المناطق الريفية والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى والبنك الأسيوى للاستثمار.

حضرالافتتاح المهندس عبدالسلام بركات رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، بحضور رئيس مركز ومدينة طنطا، ورئيس مركز ومدينة بسيون، ونواب البرلمان علي عز وعبد المنعم شهاب وفؤاد حسب الله وسامح حبيب.