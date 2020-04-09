لمنع التكدس.. إزالة بوابة مركز أورام طنطا واستغلال الطرقة كساحة انتظار

أشاد الدكتور احمد الصاوي، نائب مدير مركز أورام طنطا، بسرعة الاستجابة من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، على سرعة الاستجابة لحل أزمة تزاحم المرضى وذويهم علي بوابات المركز، وإزالة البوابة الحديدية المطلة على شارع البحر، وتخصيص الطرقة كمكان للانتظار، ما يساعد على عدم التزاحم.

وأوضح" الصاوي" أن المركز شهد أمس تزاحمًا من قبل المترددين، بسبب عدم اتباع تعليمات تباعد المسافات وعدم التزاحم، وتم الاستقرار على فتح بوابة الدخول للمركز، المطلة على شارع البحر واستغلال الطرقة ساحة انتظار للمرافقين والمرضي، بما يتواءم مع سياسة المركز بدخول المرضى مجموعات، كل منها تضم 30 مريضًا.

وقال الدكتور جمال خضر مسؤول مكافحة العدوى، ورئيس قسم المعامل بمركز أورام طنطا، إن ما حدث ساهم في التسهيل على إدارة المركز في تطبيق أقصي الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل منع دخول المرافقين والزيارات إلا في أضيق الحدود، والسماح فقط للمرضى.

يُذكر، أن معهد أورام طنطا هو الجهة الوحيدة التي تقدم خدمة علاج مرضى الأورام كاملًا بالمجان، ويخدم أكثر من 5 محافظات.