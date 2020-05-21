3 قرارات للأعلى للإعلام.. وقف بث نبض الحياة وتغريم المحور وحجب النبأ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع بث برنامج نبض الحياة، على قناة المحور الفضائية في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، بصفة دائمة مع إلزام قناة المحور بأداء مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه مصري.

وأوضح المجلس في حيثيات قراره، الذي صدر قبل قليل، أنّ البرنامج ارتكب مخالفات بتقديمه شخصيات غير مؤهلة، واستخدم عبارات تثير الرأي العام، وتهول المشكلات ببعض القرى، وتثير الذعر وتكدر السلم العام، كما أنّ البرنامج ليس من إنتاج القناة وتم بثه دون الحصول على تصريح من المجلس طبقا للقانون".

كما قرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لجريدة النبأ، وإلزام الجريدة الورقية، بأداء مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه، لبث أخبار غير صحيحة على نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير، والأعراف المكتوبة (الأكواد) التي أقرها المجلس.