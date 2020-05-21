"صناع الخير"توزع مواد غذائية وحقائب وقاية ونقود للأسر المستحقة بالفيوم

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فى توزيع كراتين مواد غذائية، وحقائب وقاية ومساعدات مالية على أهالى قرية دار السلام بالفيوم ضمن مبادرة حماية التى أطلقتها تحت رعاية مجلس الوزراء، وبإشراف من نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، لمساعدة الأسر الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن المؤسسة وزعت 280 كرتونة مواد غذائية على أهالي القرية، ومبالغ مالية على 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بواقع 500 جنيه شهريا لكل أسرة على مدار ثلاثة أشهر، إضافة إلى توزيع 80 حقيبة وقاية من فيروس كورونا تشمل مطهرات ومعقمات وكمامات وقفازات.

وأوضح عبدالجليل، أن المساعدات المقدمة لأهالي قرية دار السلام بالفيوم تتم وفق استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تواصل دعم المؤسسة للقرى التي نفذت فيها برامج تنمية متكاملة، وأن المساعدات تم تقديمها بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وأضاف عبدالجليل، أن صناع الخير للتنمية سبق لها و قامت ضمن مبادرة حياة كريمة بتطوير قرية دار السلام، حيث أعاد إعمار 25 منزلا بالقرية، من أسقف وجدران وتركيب سيراميك وفرش المنزل بالكامل من أجهزة كهربائية وموبيليا، كما أنشأ مصنعا للسجاد اليدوي، وذلك لجعل القرية نموذجية وتوفير فرص عمل الأهالى والحد من البطالة داخل القرية، إضافة إلى عمل مشروعات تنموية صغير كمحال للبقالة، وتربية ماشية، أيضا قامت بتجهيز عرائس داخل القرية.