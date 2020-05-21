طلب إحاطة عن أزمة انقطاع المياه في الجيزة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بشأن خطة الحكومة في مواجهة أزمة انقطاع المياه.

وقال فؤاد، في بيان اليوم، إنّه في إطار الأزمة التي تعاني منها محافظة الجيزة منذ نحو 3 أعوام بسبب تزايد معدلات انقطاع المياه بالجيزة، ومع حلول فصل الصيف الذي يتضاعف فيه كمية استهلاك المياه، فشركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت أنّ هناك توسعات في محطات جزيرة الدهب على مرحلتين، ومحطات أوسيم والحوامدية، وكذا صيانة في محطة إمبابة، ما قد يحسن أوضاع المياه قليلا ويوفر نحو 300 ألف متر مكعب.

وأشار فؤاد، إلى أنّه بتاريخ ديسمبر 2018 أخطرتهم شركة المياه والشرب والصرف الصحي بخطاب رسمي، يفيد بأنّه بعد تشغيل توسعات محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة 160 ألف متر مكعب يوميا، سيتم التغلب على أزمة انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة لزيادة كمية المياه المنتجة.

وأكد فؤاد، أنّه حتى تلك اللحظة يعانون من استمرار انقطاع المياه لمدة طويلة بشكل مبالغ فيه، وأنّ ما تم تنفيذه من الخطة المعلنة حتى الآن لم يلب الاحتياجات الرئيسية، رغم أنّ توسعات محطة جزيرة الدهب تعد حل نصف الأزمة وحدها، خاصة بعد أن طالت الانقطاعات محيط منطقة الهرم، والتي تحتوي العديد من الأحياء بداية من حدائق الأهرام حتى العمرانية.

وطالب فؤاد، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإسكان والمرافق لمناقشته وبحث ما ورد به، وبيان ما تم تنفيذه من الخطة والمراحل المنتهية والخطة المستقبلية، في ظل دخول فصل الصيف والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.