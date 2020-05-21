توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين في سوهاج
كتب:
خالد الغويط
05:01 م | الخميس 21 مايو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
ومن جانبه، قال محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إنه في مجال توفير اللحوم فقد توفير كميات من اللحوم والدواجن المجمدة، على أن يتم طرحها بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ومشروع عربيتي ومشروع جمعيتي بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه قامت المديرية بوضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز طبقا للمواعيد المقررة قبل شهر رمضان المبارك وذلك لتوفير الخبز خلال اليوم طوال أيام عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه قامت المديرية من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية بالمراكز على مستوى دائرة المحافظة لوضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود الكائنة بمراكز المحافظة، من خلال تكثيف التواجد من مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بمحطات الخدمة من خلال القيام بحملات مفاجئة على المحطات لضبط المخالفين، وفيما يتعلق بالبوتاجاز فسيتم توفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين من خلال طرحها من مصادرها الشرعية والالتزام بتوزيع أسطوانات البوتاجاز من الـ6 صباحا وحتى 6 مساء ضمانا لحكام الرقابة والسيطرة على عملية التوزيع ومنع التلاعب فيها والبيع بالأسعار المقررة.
وكشف مدير مديرية التموين عن خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بمعرفة الرقابة والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية متمثلة في " مباحث التموين، مديرية الصحة، إدارة الرقابة على الأغذية، الطب البيطري، الدمغة والموازين" وذلك للقيام بحملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار والعمل على توفير السلع الضرورية والأساسية وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية وضمان صلاحيتها، وأيضا ضبط وتحرير المخالفات التموينية ضد المخالفين .
كما سيتم المرور المفاجئ والتفتيش على كافة أنواع الأسماك المملحة مثل "الفسيخ، الرنجة، الملوحة"، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال فترة العيد لرغبة غالبية المواطنين في تناول الأسماك الممحلة خلال أيام العيد.
وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.