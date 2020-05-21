توفير السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن خطة المحافظة لتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وتوفير الكميات المناسبة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إنه في مجال توفير اللحوم فقد توفير كميات من اللحوم والدواجن المجمدة، على أن يتم طرحها بمنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ومشروع عربيتي ومشروع جمعيتي بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه قامت المديرية بوضع خطة لتوفير الخبز المدعم تتضمن تشغيل المخابز طبقا للمواعيد المقررة قبل شهر رمضان المبارك وذلك لتوفير الخبز خلال اليوم طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أنه قامت المديرية من خلال التنسيق مع الإدارات التموينية الفرعية بالمراكز على مستوى دائرة المحافظة لوضع خطة لإحكام الرقابة والسيطرة على عمليات تداول المواد البترولية بجميع محطات خدمة الوقود الكائنة بمراكز المحافظة، من خلال تكثيف التواجد من مفتشي التموين أثناء تداول المواد البترولية بمحطات الخدمة من خلال القيام بحملات مفاجئة على المحطات لضبط المخالفين، وفيما يتعلق بالبوتاجاز فسيتم توفير اسطوانات البوتاجاز للمواطنين من خلال طرحها من مصادرها الشرعية والالتزام بتوزيع أسطوانات البوتاجاز من الـ6 صباحا وحتى 6 مساء ضمانا لحكام الرقابة والسيطرة على عملية التوزيع ومنع التلاعب فيها والبيع بالأسعار المقررة.

وكشف مدير مديرية التموين عن خطة لتكثيف الحملات التموينية اليومية المستمرة بمعرفة الرقابة والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية متمثلة في " مباحث التموين، مديرية الصحة، إدارة الرقابة على الأغذية، الطب البيطري، الدمغة والموازين" وذلك للقيام بحملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار والعمل على توفير السلع الضرورية والأساسية وعرضها للمستهلك بالمواصفات القياسية وضمان صلاحيتها، وأيضا ضبط وتحرير المخالفات التموينية ضد المخالفين .

كما سيتم المرور المفاجئ والتفتيش على كافة أنواع الأسماك المملحة مثل "الفسيخ، الرنجة، الملوحة"، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال فترة العيد لرغبة غالبية المواطنين في تناول الأسماك الممحلة خلال أيام العيد.

وأضاف أنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة بالمراكز لمدة 24 ساعة خلال العيد لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التموين.