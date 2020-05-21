تسجيل 5 حالات إصابة بكورونا في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط برئاسة الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة، تسجيل إصابة 5 بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وجار تحويل الحالات لمستشفيات العزل.

وأعلن طلخة، تزايد الإصابات في محافظة دمياط منذ الأسبوع الماضي بعد تسجيل 22 إصابة في كفر المنازلة بعائلة بعد تنظيم عزومة إفطار دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة فضلا عن تسجيل 7 إصابات بدائرة مركز الزرقا بعد تنظيم عزومة إفطار مشيرا إلى انخفاض معدلات الإصابة في دمياط خلال الفترة الماضية مقارنة بما سبق.

وأضاف أن الإصابات في كفر المنازلة والزرقا غير مقبولة أو مبررة حيث نتجت بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب تنظيم عزومات دون أي احتياطات.

وناشد المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مؤكدا أنه فليس هناك مبرر للتكدس والتجمعات، مشددا على المواطنين ارتداء الماسك والتباعد الاجتماعي.

هذا وأغلق مبنى التأمينات والمعاشات بمدينة دمياط الجديدة اليوم بعد تسجيل حالة إصابىة بفيروس كورونا بين الموظفين.