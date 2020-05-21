إغلاق مناطق لعبور المهاجرين على الحدود الجنوبية للمجر

أبلغت المجر اليوم وزارة الداخلية النمساوية أنها قامت بإغلاق منطقة لعبور المهاجرين على الحدود الجنوبية للبلاد بعد انتقادات وجهت لها من الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار التنسيق الأمني بين دول وسط أوروبا بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت مصادر في الداخلية النمساوية، اليوم، إن محكمة العدل الأوروبية حكمت بأن هناك عددا من مناطق عبور طالبي اللجوء غير قانونية وتتواجد بها ظروف معيشية غير انسانية .

ولفتت المصادر إلى أنه من الآن فصاعدًا يمكن لأي شخص يريد تقديم طلب لجوء إلى المجر أن يفعل ذلك خارج المجر وخارج السفارات أو القنصليات المجرية في الاتحاد الأوروبي .

وفي سياق متصل، أشارت وسائل إعلامية نمساوية - في تقارير اليوم - إلى أنه وفقا لمحكمة العدل الأوروبية فإن إيواء طالبي اللجوء في مخيمات تشبه السجون على الحدود المجرية الصربية ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه سيتم نقل 280 شخصا من هذه المخيمات إلى مراكز استقبال أخرى.

وقالت وسائل الاعلام أن سياسة اللاجئين الصارمة في المجر كانت مثيرة للجدل لسنوات وهي أيضًا مصدر قلق دائم لسلطات الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أنه في أبريل الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المجر وبولندا وجمهورية التشيك انتهكوا قانون الاتحاد الأوروبي أثناء أزمة اللاجئين برفضها استقبال طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان.

يذكر أن 4 أشخاص من طالبي اللجواء من إيران وأفغانستان ظلوا عالقين في منطقة العبور لأكثر من عام قد رفعوا دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية، بعدما رفضت المجر طلبات اللجوء كما رفض القضاء المجري الشكاوى المقدمة ضد هذا القرار .