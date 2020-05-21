تجار السيارات: لا زيادة في الأسعار.. واستئناف التراخيص يحرك السوق

أكد تجار ووكلاء السيارات الزيرو وتجار السيارات المستعملة، استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، مستبعدين زيادة أسعار السيارات لرغبة غالبية الوكلاء بالتخلص من المخزون لتوفير السيولة اللازمة لاستيراد شحنات أخرى، واستبعدوا فى الوقت نفسه تراجع الأسعار نتيجة توقف حركة البيع.

وقال عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن إجراءات الحظر تسببت فى شلل تام لقطاع السيارات، ما أثر على حركة البيع. واعتبر أن قرار الحكومة استئناف التراخيص فرصة لتحريك المياه الراكدة بعد توقف منذ 16 أبريل الماضى بقرار من الوزارة تسبب فى حالة من الركود، لافتاً إلى أنه رغم استئناف التراخيص داخل المرور، فإن الصورة لا تزال ضبابية، مرجعاً ذلك إلى تراجع حجم الاستيراد ومخاوف المواطنين من فقدان السيولة.

وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة، إن قطاع السيارات من القطاعات التى تأثرت بالأزمة القائمة من خلال تراجع معدل الإنتاج.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الزبائن أرجأ الشراء تمهيدا لاستقرار الأوضاع وأملاً فى خفض الأسعار، متوقعاً أن تشهد سوق السيارات عالمياً العودة لمعدلات الإنتاج.

وقال محمود ضاحى، صاحب معرض سيارات مستعملة، إن سوق السيارات المستعملة متوقفة تماماً بعد إلغاء التجمعات وإغلاق سوق السيارات وتوقف التراخيص، وهو مرتبط بسوق السيارات الزيرو.