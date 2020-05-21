دار الكتب تعلن نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال" غدا

تعلن دار الكتب، برئاسة الدكتورة علا عادل، الساعة الرابعة عصرًا غدًا، نتيجة مسابقة "كل يوم سؤال" التي نظمها مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى خلال الفترة من 1 – 27 رمضان.

وطُرحت الأسئلة عن طريق صفحة المركز على موقع "فيس بوك"، وتم التسابق للإجابة عنها إلكترونيًا من خلال تطبيق "google drive"، وبلغ إجمالي عدد الإجابات على أسئلة هذه المسابقة 918 إجابة من أطفال تتراوح أعمارهم بين 9 – 12 سنة، بمتوسط 43 إجابة يوميًا، تتسابق للفوز بـ27 جائزة عبارة عن مجموعات من الكتب المهداة، إضافة إلى ألعاب أطفال للجمع بين الثقافة والمتعة، لتحفيز الأطفال على المزيد من القراءة والاطلاع لزيادة معلوماتهم العامة فى مجالات المعرفة المتعددة.

ومن بين الفائزين 21 طفلًا من المقيمين بمحافظات غير القاهرة، ما يعكس واقع تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وإتاحة فرص الفوز لجميع الأطفال المصريين.

وفى وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تكفلها بتوصيل الجوائز للفائزين من خارج القاهرة عن طريق البريد بما يلائم الظروف الحالية.

يُذكر أن المسابقة كانت أحد مفردات أجندة الفعاليات التى أعلنت عنها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة خلال شهر رمضان التى تأتي تحت مظلة المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، ونظرًا لنجاح المسابقة قرر الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية إطلاق مسابقة ثقافية إلكترونية جديدة عقب انتهاء الأطفال من فترة تقديمهم للأعمال البحثية المطلوبة لاجتيازهم العام الدراسي الحالي، وسيعلن عنها عبر صفحة المركز وموقع الهيئة على الشبكة الدولية للمعلومات.

http://www.darelkotob.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx?fbclid=IwAR307OcXxQ9KwJAfHpwLHIYmhUsu0BBKzVB1BU_nfonOpmxj4mgJaxVgAjE