33 مصابا جديدا بكورونا في المنيا

كشفت مصادر بمديرية الصحة في المنيا، عن اكتشاف 33 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قالت المصادر، إن نحو 16 مصابا من الحالات التي ظهرت اليوم مقيمين بمركز بني مزار، و6 بمركز ومدينة المنيا، و3 بمركز العدوة، والباقون موزعين على باقي مراكز المحافظة.

فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي، عن تعافي 6 مصابين بوباء كورونا، وعودتهم لمنازلهم، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء منذ افتتاح المستشفي بشكل استثنائي لاستقبال حالات كورونا إلي 216 حالة تعافي.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، أعلنت اليوم الخميس، عن رفع الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتي طمبو والبسقلون بمركزي بنى مزار والعدوة وكذلك رفع الحجر الصحي عن شارعي العمدة والطراد بمركز بني مزار، والذى استمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أية حالات ايجابية داخل الشوارع والقري خلال فترة الحجر المنزلى لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.

وقد تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلى لضمان عدم انتشار العدوى لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محددة لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء فى منازلهم طوال مدة الحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.