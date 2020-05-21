محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان أول فوج عالق عائد من الإمارات

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان أول فوج عالق عائد من الإمارات
كتب:
اسلام فهمي
06:45 م | الخميس 21 مايو 2020
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أول فوج من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية، لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية، طبقا لخطة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة للعائدين من الخارج.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، ووليد عبدالقوي، مدير عام إدارة المدن الجامعية ورعاية الطلاب.
قال المحافظ إن الوافدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي بالمطار، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور وصولهم للمدينة خضع الجميع لجهاز الكاشف الحراري وتم تعقيم وتطهير الحقائب كإجراء إحترازي ووقائي للحفاظ علي صحة الجميع، وتم تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي.
طمأن المحافظ الوافدين بأنه تم تزويد المدينة بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة وذلك من خلال التعاون بين مديرية الصحه وجامعة المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقا للبروتوكولات الصحية المقررة، مقدما لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك واعرب عن امنياته بخروجهم بصحة وعافية والعودة لمنازلهم وأسرهم بصحة وسلامة.
وجه المحافظ، مسئول التضامن الإجتماعي، بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.
وكان المحافظ قد تفقد الغرف المجهزة بجميع المباني والمخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة.
أشاد المحافظ بمجهودات الجامعة فى تجهيز المدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لمواجهة جائحة كورونا والخروج من تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.
أضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.
أوضح الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، انه تم تخصيص 4 مباني من المدنية الجامعية، مشيراً الي الاستعدادات التامة التي تم تنفيذها لاستقبال العالقين، وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، موكدا لكل العائدين بتقديم كافة الخدمات لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة مثل البنوك وغيرها.
ووجه العائدون من الخارج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظ، ورئيس الجامعة، على حسن استقبالهم منذ اللحظة الأولي، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.