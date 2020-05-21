محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان أول فوج عالق عائد من الإمارات

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أول فوج من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية، لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية، طبقا لخطة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة للعائدين من الخارج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، ووليد عبدالقوي، مدير عام إدارة المدن الجامعية ورعاية الطلاب.

قال المحافظ إن الوافدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي بالمطار، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور وصولهم للمدينة خضع الجميع لجهاز الكاشف الحراري وتم تعقيم وتطهير الحقائب كإجراء إحترازي ووقائي للحفاظ علي صحة الجميع، وتم تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي.

طمأن المحافظ الوافدين بأنه تم تزويد المدينة بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة وذلك من خلال التعاون بين مديرية الصحه وجامعة المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقا للبروتوكولات الصحية المقررة، مقدما لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك واعرب عن امنياته بخروجهم بصحة وعافية والعودة لمنازلهم وأسرهم بصحة وسلامة.

وجه المحافظ، مسئول التضامن الإجتماعي، بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

وكان المحافظ قد تفقد الغرف المجهزة بجميع المباني والمخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة.

أشاد المحافظ بمجهودات الجامعة فى تجهيز المدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لمواجهة جائحة كورونا والخروج من تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد.

أضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.

أوضح الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، انه تم تخصيص 4 مباني من المدنية الجامعية، مشيراً الي الاستعدادات التامة التي تم تنفيذها لاستقبال العالقين، وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، موكدا لكل العائدين بتقديم كافة الخدمات لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة مثل البنوك وغيرها.

ووجه العائدون من الخارج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمحافظ، ورئيس الجامعة، على حسن استقبالهم منذ اللحظة الأولي، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.