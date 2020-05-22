جريمة "العيديات المزورة".. تشكيل عصابي يبيع الـ100 جنيه بـ20

فشلا في الحصول على عمل شريف يوفر لهما احتياجاتهما المادية فقررا تكوين تشكيل عصابي لتقليد العملات الورقية وترويجها وتحقيق مكاسب مادية، وبدآ في طباعة عملات مزورة وبيعها بأقل من خمس قيمتها استغلالا لانتعاش سوق البيع والشراء والعيديات في أواخر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (شخصان - "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة القاهرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى (المائة – العشرون) جنيه مصرى، واتخذا من محال إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهـما الإجرامي في تقليد العملات الوطنية باستخدام أجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية، وتحقيق استفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة، مستغلين تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن استهداف وضبط المتهمين بمحل إقامة أحدهما بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبتفتيش مسكنه عثر على (120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ "12000 جنيه مصرى" - 261 ورقة مالية مقلدة من فئة العشرون جنيه مصرى بقيمة مبلغ "5220 جنيها مصريا" - 175 فرخ ورق تصوير مطبوع "مقلدة ومعدة للتقطيع " لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنية بقيمة مبلغ 70,000 ألف جنيه مصرى - 75 فرخ ورق تصوير مطبوع لوجهى العملة الوطنية فئة العشرون جنيه "مقلدة ومعدة للتقطيع " بقيمة مبلغ 6000 جنيه مصرى – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى "سكانر" - الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد والطباعة).

وبفحص جهاز الحاسب الآلى " المضبوط " تبين أنه محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى (المائة – العشرون جنيه مصرى) والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الألى المضبوط ، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما.