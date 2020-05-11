الحلقة 17 من الاختيار.. تفجير مديرية أمن القاهرة ومقتل أبو عبدالله

في الحلقة 17 من مسلسل الاختيار، تمكن أحمد منسي (أمير كرارة)، ورجال الكتيبة من القبض على أحد العناصر الإرهابية أثناء اختباءهم في أحد الشقق السكنية بشمال سيناء، لاستهداف الجنود من فوق أسطح العمارات.

وأوضحت أحداث الحلقة، تفاصيل حادث التفجير الإرهابي لمديرية أمن القاهرة في 24 من يناير 2014، واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة والمواطنين، وفرح الإرهابيين بما حققته العملية الإرهابية.

وتدهورت الحالة الصحية لوالد الشهيد أحمد المنسي خلال أحداث الحلقة، حتى دخل في غيبوبة وتوفي بعدها.

وانتهت أحداث الحلقة بنجاح رجال الجيش في استهداف الإرهابي أبو عبدالله، كواحد من أخطر العناصر الإرهابية في جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية أثناء سيره بالسيارة في صحراء سيناء.

وفي الحلقة السابقة من المسلسل، شهدت أحداث تفجير مديرية أمن الدقهلية وسقوط العشرات من الضحايا والمصابين.