إزالة 115 حالة تعد على اراض زراعية وأملاك دولة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت خلال الثلاث أيام الماضية بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراض أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن ازالة 115 حالة تعد.

واوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا ان حملات الإزالة نجحت في إزالة 16 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركزي قنا وقوص بمساحة 36313 متر مربع وازالة 8 حالات تعدي بالزراعة علي املاك الدولة بمراكز نجع حمادي والوقف وقوص بمساحة 4 افدنة و3 قراريط و11 سهم ، وازالة 64 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمراكز قنا وقـفط والوقف وابوتشت وفرشوط بمساحة 3 افدنه و22سهم ، بالإضافة إلى إزالة 27 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركز دشنا بمساحة 5105 متر مربع.

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 343حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 266085 متر مربع ، و41 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 72 فدان و23 قيراط و2 سهم ، و836 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 40 فدان و 6 قراريط و14 سهم ، و 115 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 16581 متر مربع.

يأتي ذلك في اطار توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون اجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .