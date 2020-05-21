في ظل كورونا.. استعدادات محافظة قنا لعيد الفطر المبارك

أيام قليلة، ويهل علينا عيد الفطر المبارك، لهذه المناسبة أنهت محافظة قنا، استعداداتها لاستقبالها في ظل جائحة كورونا.

أنهت المحافظة والمديريات الخدمية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، متصلة بشكل دائم بغرفة العمليات الفرعية بمديرية الأمن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية، لاستقبال شكاوى المواطنين، وحلها في أسرع وقت.

غلق كل الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل، ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية، وذلك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

توجيه من محافظ قنا، لرؤساء الوحدات المحلية، متابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية، التي قررها رئيس مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك، لا سيما غلق كل المحال التجارية والكافيتريات، واقتصار خدمات المطاعم على توصيل الطلبات للمنازل، ومتابعة تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وناشد أشرف الداودي، محافظ قنا، أهالي المحافظة مجددا، التزام المنازل خلال تلك الفترة، وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى، لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد على استمرار غلق المساجد والساحات، ومنع إقامة صلاة العيد، مع السماح باستخدام مكبرات الصوت، لتكبيرات العيد من خلال العاملين بالمسجد فقط.

التنسيق بين مديرية الطب البيطري والتموين، ومباحث التموين، لتيسير الحملات التموينية، للتأكد من صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، ومحلات المواد الغذائية المختلفة، والمطاعم والثلاجات الخاصة بحفظ اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد على مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتأكد من توافر اللحوم والدواجن المجمدة والسلع الأساسية، بجميع المجمعات الاستهلاكية، وتوفير احتياجات المحافظة من المواد البترولية، والتأكد من المخزون الاحتياطي، وتكثيف الحملات الرقابية علي المخابز لإنتاج خبز مطابق للأوزان، والمواصفات القياسية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان جودة وصلاحية السلع المتداولة.

وأضاف أن مديرية الصحة، وضعت خطة طوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، تشمل رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والتأكيد علي توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية والأمصال اللازمة وأكياس الدم، لمواجهة أي حالات طارئة.