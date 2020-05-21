سجن القناطر يجمع حنين ومودة في أول عيد لهما خلف القضبان

لأول مرة في عمرهما تقضي كل من المتهمتين مودة الأدهم وحنين حسام، العيد خلف قضبان سجن النساء بالقناطر، كونهما محبوستين احتياطيا على ذمة اتهامهما بالتعدي على قيم المجتمع والتحريض على الفسق، وتزيد عليها "حنين" أيضا بتهمة الإتجار في البشر، بعد فيديو تحدثت فيه عن حاجتها لفتيات قاصرات مراهقات في أوضاع معينة، مقابل مبالغ مالية تصل الى 3 آلاف دولار.

وأصدر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد حبس المتهمة حنين حسام، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيقات، لتمكث بموجب القرار أسبوعين إضافيين في محبسها، وتخضع فيهما للوائح السجون من حيث الزيارات وحقوق السجين وواجباته.

وكشفت النيابة العامة، قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما جرى اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.

أما مودة الأدهم والتي فعلت ما بوسعها للتخفي والهروب من الرصد الأمني نفاذا لأمر الضبط والإحضار، حيث أمرت النيابة بحبسها، ثم جدد قاضي المعارضات حبسها، قبل أن تتقدم باستئناف على حبسها، والذي رُفض في النهاية لتلحق برفيقتها في "كار" التيك توك "حنين"، وتقضي العيد بذات السجن.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، تلقت معلومة من مصادرها، بهروب "مودة" من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، واستخدمت بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ ثم أكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيارة، فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi" وحقيبة تحوي أغراضها.

وحققت معها النيابة العامة، وأمرت بحبسها، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.