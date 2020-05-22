توريد 186 ألف طن قمح بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن توريد 186 ألف طن قمح لصوامع وشون داخل وخارج المحافظة.

وقال صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إن الكميات الموردة شملت توريد القمح للصوامع خارج المحافظة، والصوامع والشون داخل زمام المحافظة.

وأشار صلاح، إلى تخصيص 7 مواقع لاستلام وتخزين محصول القمح بـ3 مراكز إدارية في المحافظة هي الخارجة والداخلة والفرافرة، بواقع 3 مواقع في الخارجة هي صومعة الخارجة، وهنجر الخارجة بجوار مصنع الصلصة، وشونة شركة مصر الوسطي بمنطقة البساتين بجوار منطقة المطحن، و3 مواقع في مركز الداخلة وهي صومعة شرق العوينات، وشونة الداخلة بمدينة موط، وشونة قرية غرب الموهوب، وموقع واحد في الفرافرة وهو شونة المدينة.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدأت من مارس الماضى في استقبال محصول القمح من المزارعين، وتستمر لمدة ٣ أشهر.