تبدأ من 1 يونيو.. تعرف على خدمات الشهر العقاري الجديدة

صدق المستشار عمر مروان وزير العدل، على عودة عدد من الخدمات الجديدة للعمل في الشهر العقاري، عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، وانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتستعرض "الوطن" الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري بداية من يونيو القادم..

خدمات الشهر العقاري الجديدة

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، عودة خدمتين، هما توثيق توكيل عام رسمي، وتوكيل رسمي عام فى القضايا، وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع عودة العمل بالمحاكم.

وستستمر 8 خدمات كانت تعمل سابقًا وهي:

1- إثبات التاريخ للمحررات.

2- التصديق على الدفاتر التجارية.

3- محضر إيداع وصية مغلقة.

4- محضر فتح وصية مغلقة.

5- التوكيل الخاص بصرف المعاش.

6- الإقرارات.

7- التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها.

8- توثيق عقود بيع المركبات.

وعممت وزارة العدل الكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل، والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو على مكاتب التوثيق.

وتم التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها تعليق لائحة تتضمن:

- ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية.

- يحظر نزع الكمامات داخل مكاتب وفروع التوثيق.