بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني..مصر إيطاليا تطلق مبادرة "رسالة أمل" للتبرع لأربعة محاور مستحقة

في إطار دعم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا، أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن إطلاقها لمبادرة "رسالة الأمل" لدعم ومساندة مختلف الجهات المستحقة والتي تأثرت أحوالهم هذه الفترة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وبإجمالي تبرعات يصل إلى مليون جنيه مصري.

المبادرة تشمل دعم المنظومة الصحية ورعاية المسنين والعمالة غير المنتظمة والأيتام بإجمالي مليون جنيه مصري

تقوم المبادرة على أربعة محاور: دعم المنظومة الطبية بالأجهزة الضرورية، ورعاية دور المسنين بالطرق اللازمة، كما تشمل المبادرة ايضاً الدعم الاقتصادي للمتضررين من العمالة اليومية وغير المنتظمة من خلال "صندوق الأمل"، وتزويد الأيتام بـهدايا والملابس الجديدة في العيد.شاركت مبادرة "رسالة أمل" بالتبرع بعشرة أجهزة مونيتورز لمراقبة المريض في وحدات العناية المركزة ICU، لمستشفى الحميات بالعباسية لدعم احتياجات القطاع الصحي بالتعاون مع جمعية الاورمان، كما عملت كذلك على توفير الرعاية اللازمة لمختلف دور المسنين فى القاهرة الكبرى، خاصةً أنهم الأكثر عرضة للخطر بتزويدهم بمختلف مواد التطهير والتعقيم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسنين في هذه الدور وتغطية احتياجاتهم للأدوية والعلاجات الطبية لمدة شهرين، بالإضافة إلى إمدادهم بجلسات للتوعية عن فيروس كورونا المستجد و تطهير وتعقيم هذه الدور بالشراكة مع الهلال الأحمر المصري.

العسال: "المساهمة بخطوات فعالة في المجتمع هو جزء أساسي ضمن استراتيجية وخطة مصر إيطاليا لدعم أكثر الفئات المتضررة في تلك الفترة الاستثنائية"

ومن جانبه، أكد محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية على أن المساهمة بخطوات فعالة في المجتمع هو جزء أساسي ضمن استراتيجية وخطة مصر إيطاليا خاصةً في تلك الفترة الاستثنائية التي تتطلب التحرك والتكاتف بشكل جماعي لرعاية الفئات المتضررة أو التي تحتاج إلى دعم من الطاقم الطبي والمنظمة الصحية بشكل عام أو العاملين باليومية، لافتا "يجب علينا الوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية ودورنا الذي يتخطى التطوير العقاري بل يشمل الحفاظ على صحة وحياة المجتمعات والعبور من هذه المرحلة الحرجة. لذلك، نحرص في مصر إيطاليا على تعزيز وتوفير كافة سبل السلامة والأمان وإسناد الجهود الوطنية في مواجهة فيروس كورونا".

و لنهج شركة " مصر إيطاليا العقارية " بتحمل مسئوليتها نحو المجتمع الذى تعيش وتعمل فيه تبرعت الشركة بثلاثمائة الف جنيه للهلال الأحمر المصري وعلق الدكتور رامي الناطر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تغطية جانب فعال وجديد لرعاية دور المسنين وإمدادهم بجلسات للتوعية والإرشاد في هذه الفترة الاستثنائية، وهو اتجاه مختلف لم يتطرق إليه الكثير، وخاصةً بالتعاون مع شركة مصر إيطاليا العقارية والتي نستطيع أن نضع ثقتنا فيها لتقديم خدماتنا، وتعزيز الأهداف التي وضعناها لتخفيف العبء عن المسنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم للعبور من هذه الفترة.

" تشمل مبادرة "رسالة الأمل" مشاركة موظفي الشركة وقاطنى لا نوفا فيستا وادارة مصر ايطالية لتقديم تبرعات من خلال “صندوق الأمل " مع جمعية الأورمان لتوزيع 1700 صندوق للأسر المتضررة من العمالة اليومية وغير المنتظمة والذين تأثرت أوضاعهم الاقتصادية لمساعدتهم وإعانة أسرهم خاصةً فى محافظة مطروح خلال شهر رمضان.

وامتدادا لتلك الخطوة، تشارك مصر إيطاليا بـ"هدايا الأمل" في العيد لتزويد الأيتام بالهدايا والملابس الجديدة للاحتفال بالعيد بالتعاون مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري.

وعن مشاركة موظفي الشركة، أضاف العسال "أراد موظفينا إظهار الامتنان للعاملين باليومية لما يواجهونه من مخاطر يومية في عملهم والتي تشمل العالمين في النظافة والأمن و القطاع العقارى وما إلى ذلك من المتأثرين بالأوضاع الحالية من خلال " صندوق الأمل" والذى يحتوي على الأطعمة والأغذية المختلفة.

“و أضاف الدكتور رامي الناطر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ان الهلال الأحمر جهاز مساعد للدولة في أوقات الازمات والكوارث و الذي يظهر دوره خلال المرحلة الحالية في مساعده أجهزة الدوله من خلال تقديم الخدمات الإنسانية المتمثلة في حملات التعقيم و التطهير في المناطق الحيوية الحكومية و الغير حكومية كدور رعاية المسنين و الأطفال وتقديم خدمات التوعية الصحية كتنظيم المسافات الفاصلة وتوزيع أدوات الحماية علاوة علي توزيع السلات الغذائية و الدواء علي الاسر المتضررة من الازمة وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف و وسائل التواصل المجتمعي وتوزيع حقائب النظافة الشخصية للمناطق تحت العزل الطبيكانت قد أعلنت مصر إيطاليا العقارية في وقت سابق عن اتخاذها لأقصى التدابير الوقائية وتطبيقها للإجراءات الاحترازية وسياسة العمل من المنزل وفقا للمعايير المعتمدة من إرشادات ونصائح الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الصحة ومعايير منظمة الصحة العالمية كذلك، حيث تبنت الشركة مبدأ "التخطيط الاستراتيجي" لمواجهه المخاطر والتهديدات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه، مع حفاظها على سلامة موظفيها وعملائها.