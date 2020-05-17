"الأهلي المصري" يقود تحالفا مصرفيا لتمويل "مصر إيطاليا" بـ 650 مليون جنيه

وقَّع تحالف مصرفى يضم «البنك الأهلى المصرى» كوكيل ومرتِّب رئيسى أوّلى للقرض و«البنك المصرى الخليجى» و«بنك الاستثمار العربى» بصفتهما مرتّبين رئيسيين أوّليين، عقد قرض مشترك متوسط الأجل قيمته 650 مليون جنيه لصالح شركة مصر إيطاليا للتنمية العمرانية.

تتوزع حصص البنوك بواقع 300 مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى، و260 مليون جنيه للبنك المصرى الخليجى، و90 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربى.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى -أكبر بنك حكومى فى مصر- إن ترتيب هذا القرض المشترك الممنوح يأتى دعماً من تحالف البنوك المشارِكة للقطاع العقارى، خاصة فى ظل اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع وسعيها لزيادة حجم الاستثمارات به، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لكى تفى بمتطلبات الشركات الساعية لاقتناص فرص استثمارية داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يُعدّ من القطاعات التى يرتبط بها الكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى والخدمات المكملة مثل قطاع التشييد والمقاولات وقطاع مواد البناء، بما يسهم فى تعظيم القيمة المضافة وزيادة الناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.

وأكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، تحقيق قطاع التطوير العقارى أهداف الدولة فى التنمية، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذلك توفير المزيد من فرص العمل، ما جعل دعم شركة مصر إيطاليا لاستكمال أعمالها فى مشروع كايرو بيزنس بارك أولوية لدينا، لتوفير التمويل اللازم للتوسع فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

من جانبه، قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة، إن عقد القرض يأتى بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بإنشاءات مشروع كايرو بيزنس بارك بالقاهرة الجديدة.

وأضاف: «يشمل إنشاء منطقة أعمال وخدمات متطورة تضم 42 مبنى إدارياً وتجارياً وخدمياً، وذلك بالإضافة إلى إنشاء فندق أربع نجوم بطاقة استيعابية تصل إلى 144 غرفة فندقية، حيث أسندت «مصر إيطاليا» إدارته لشركة هيلتون العالمية ليكون تابعاً لسلسلة هيلتون جاردن إن المتخصصة فى قطاع الأعمال».

وأوضح أنه تم تصميم المشروع وفقاً لأحدث المعايير العالمية فى التصميم والبناء، حيث تسعى الشركة من خلاله إلى أن تقدم للعملاء منتجاً عقارياً يتميز بالجودة والكفاءة، خاصة فى ظل موقع المشروع المتميز بمدينة القاهرة الجديدة.

من جانبه، أشار محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا القابضة، إلى حرص الشركة على التوسع فى المساحات والاستثمارات لتشمل المشروعات السكنية والتجارية على حد سواء، المجهزة بأفضل الخدمات وفقاً للمعايير العالمية.

كما تهتم «مصر إيطاليا» بتقديم مشروع يلبى ما يبحث عنه العملاء فى بيئات العمل، ويوفر مساحات متنوعة ومبتكرة للشركات، وهو ما يتمثل فى مشروعها كايرو بيزنس بارك المُقام على مساحة 78 ألف متر مربع مقسمة لتناسب جميع الشركات بمختلف أحجامها، وسيتم تسليم 15 مبنى من أصل إجمالى 42 مبنى بحلول نهاية هذا العام.

وقال شريف رياض، رئيس مجموعة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، إن مدة القرض تصل إلى 7 سنوات، وينقسم إلى شريحتين بالجنيه المصرى، حيث يبلغ الحد الأقصى للشريحة الأولى مبلغ 530 مليون جنيه يتم من خلالها تمويل المبانى الإدارية والتجارية، بينما يصل الحد الأقصى للشريحة الثانية إلى 120 مليون جنيه يتم توجيهها لتمويل الفندق.