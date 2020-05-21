البابا يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بحلول عيد الفطر: أحيي جهودكم المخلصة

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقيات تهاني بقرب حلول شهر رمضان المبارك، إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب علي عبدالعال، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

وقال البابا في برقيته للرئيس السيسي: "بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، وأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله، كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس".

واختتم البابا تهنئته بالقول: "أصلي إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء."