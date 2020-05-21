تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 24 يسجل 867 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا في نهاية معاملات اليوم، بالبورصات العالمية، والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وسجل عيار 24 سعر 867 جنيهًا، بفارق 9 جنيهات عن تعاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات، اليوم الخميس، والتي سجلت تراجعا طفيفا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 865 و867 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 757 و759 جنيها، فيما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 649 و651 جنيها، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و72 جنيها.