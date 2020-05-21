دنيا ماهر لـ"الوطن": تشبيهي بعبلة كامل شرف

أكدت دنيا ماهر سعادتها بردود الأفعال حول دورها في مسلسل "بـ100 وش".

وقالت "ماهر" لـ"الوطن" إنها سعيدة جدًا بنجاح المسلسل، وبردود الأفعال حول دورها، مشيرة إلى أن تشبيهها بالفنانة عبلة كامل شرف كبير لها.

وأضافت، "أعتقد تشبيهي بالفنانة الكبيرة علبة كامل يرجع لعدم وجود مرجعية لدي الجميع حول هذا النوع من الأداء، لذلك شبهوني بها".

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللى كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، وسارة التونسى، ولؤى عمران، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.