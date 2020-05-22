الوادي الجديد تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

سجلت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 48 حالة ووفاة 6 حالات حتى الآن.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تسجيل 48 حالة إيجابية لفيروس كورونا، بعد رصد حالة بمركز الخارجة وحالتين بمركز الداخلة، و6 حالات وفاة، بينما ارتفعت حالات التعافي لـ25 حالة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى توفير أكثر من 50 ألف كمامة لطرحها بالمنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، يحظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

وأكد المحافظ، انتهاء مدة العزل المنزلي لإجمالي 655 مواطنا حتى الآن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي واستمرار عزل 143 مواطنًا مخالطًا.

وأوضح المحافظ، أنه يناشد المواطنين مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.