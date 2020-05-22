مركز الخارجة يُعيد إصلاح أعمدة كهربائية وازالة أشجار سقطت جراء الطقس السيئ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، في رفع آثار سقوط وانهيار أشجار وأعمدة نقل تيار كهربي جهد منخفض إثر موجة الطقس السيء التي ضربت مناطق متفرقة بالمحافظة.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، إن غرفة عمليات المركز تلقت 6 بلاغات شكاوى من المواطنين تفيد سقوط وانهيار أشجار وأعمدة نقل تيار كهربي بمناطق متفرقة بمدينة الخارجة، إثر موجة الطقس السيء والرياح التي ضربت المحافظة اليوم.

وأضاف الطماوي، أن قسم تحسين البيئة تلقي 3 بلاغات وتمكن من رفع آثار سقوط أشجار في مناطق " البري – المروة – الزهور" بواقع 5 أشجار وجرى رفعها مع آثار السقوط، كما تلقي قسم الإنارة 3 بلاغات تفيد انهيار أعمدة نقل تيار كهربي جهد منخفض في منطقة طريق باريس جنوب المدينة، وجرى رفعها وإعادة تشغيل التيار الكهربي مرة أخري بالتنسيق مع هندسة الكهرباء.

وأشار الطماوي، إلى أن هذه الموجة من الطقس السيء تسببت في تذبذب التيار الكهربي مما يتسبب في توقف تشغيل محركات محطات تنقية المياه بالمدينة، وخروجها من الخدمة وجاري الدفع بأطقم الصيانة لجميع محطات التنقية لتشغيلها بشكل طبيعي لضمان وصول المياه للمنازل، منوها تشغيل جميع محطات مياه الشرب بكامل طاقتها حتى نهاية عيد الفطر المبارك.