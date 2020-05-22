"التضامن الاجتماعي" يوفر طبيبا نفسيا لـ3 فتيات قتل والدهم والدتهم أمامهم

وفر فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد طبيبا نفسيا لثلاثة أطفال قتل والدهم والدتهم أمامهم لعدم تحضيرها طعام الإفطار.

كان فريق التدخل السريع زار عائلة الزوجة الضحية التى قتلت على يد زوجها الأسبوع الماضى لمتابعة حالة اطفالها الثلاثة بتوجيهات من الدكتورة سوسن حبيشى مديرية المديرية، ونسق الفريق مع استشاري تخاطب و تعديل سلوك "متبرع" لعمل جلسات نفسية مع الأطفال بنات وأعمارهن 14، 10، 7 سنوات "بنات".

وأكدت الدكتورة إيمان الشامي، استشاري التخاطب وتعديل السلوك، والتي تم التنسيق معها من خلال فريق التدخل السريع لمتابعة حالة الأطفال "مجانا"، إنه سيتم عمل جلسات دعم نفسى لهن لتصحيح المفاهيم حتى يتداركن إنه لا تتم عملية القتل فى أي مشاجرة بين الزوجين "مفاهيم نفسية واجتماعية حتى تتزاحم الذاكرة باشياء كثيرة ولا يقفون عند مشهد قتل أبيهم لأمهم.

وأوضحت الشامى أنها بصدد وضع خطة سلوكية دقيقة للفتيات على اختلاف أعمارهن مع تحديد تقييم مهاري وسلوكي ونفسي لهن مع المتابعة النفسية والسلوكية المستمرة للبنات وللأسرة المضيفة لهن.

وأشارت الشامى إلى أنه مع الزيارة الأولى وجدت استقرار مبدئى لحالتهن، وأوصت بعدة نقاط سلوكية تهتم بها الأسرة المضيفة لتجنب أى تدهور نفسى أو سلوكى لهن مع لفت النظر بضرورة عدم تغيير البيئة المكانية.

يذكر أن زوج ثلاثينى طعن زوجته بطعنات متعددة أمام الأطفال بحى الضواحى ببورسعيد لرفضها عمل إفطار لعدم شراءه الطعام.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.