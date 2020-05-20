"تحلل داخل مسكنه".. العثور على ثاني جثة لمسن في بورسعيد خلال 24 ساعة

عثر أهالي إحدى العقارات السكنية في بورسعيد على جثة متحللة لرجل مسن داخل منزله، وتعد هذه ثاني جثة لمسن يتم العثور عليها خلال 24 ساعة في المحافظة.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي عمارة بمنطقة النشار بحي المناخ على جثة رجل فى الثمانين من عمره في حالة تحلل داخل مسكنه بعد إنبعاث رائحة كريهة من الشقة.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة المناخ إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن المتوفي مصطفى إبراهيم مصطفى، وجد متوفيا وهو جالس على كرسي، وكان يعيش بمفرده داخل المنزل، وتوفى داخل الشقة، وقادت الرائحة السكان لاكتشاف وفاته، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى مستشفى السلام بورسعيد، والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة ولحين التصريح بالدفن.