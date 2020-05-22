أحمد العوضي عن رد فعل ياسمين عبدالعزيز على "الاختيار": الناس هتكرهك

رد الفنان أحمد العوضي، على سؤال طرح عليه في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن أول رد فعل تلقاه على دوره في مسلسل "الاختيار"، والذي يجسد فيه شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

وأجاب "العوضي"، أن أول شخص صدر منه رد فعل على المسلسل هو زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز "أول جملة قالتهالي.. إيه يا أحمد الدور اللي انت عامله ده.. الناس هتكرهك، وهيا تفاعلت مع الموضوع وتأثرت بالكره تجاه شخصية الإرهابي عشماوي مثلها مثل الجمهور".

وتابع، "الفنان عابد عناني الذي يجسد شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد أول شخص كلمني منذ عرض المسلسل، لأن كان فيه مشاهد مشفنيش وانا بصورها وبعت لي عليها، وقال إن القبض على عشماوي نفذت حلو جدا وصح من كل الناس، وكانت خاطفة بالنسبة لي لأني محضرتش تصويرها".