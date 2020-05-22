أرملة المنسي: ضابط من دفعته قال لي إنه مات بنفس طريقة أمير كرارة

علقت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، على متابعة الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة فقيدها وشهدت اغتيال الفنان أمير كرارة الذي جسد شخصية "المنسي".

وقالت "سليم"، خلال تصريحات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "إكسترا نيوز"، في شهر رمضان: "يوم غريب من أوله، وكنا منتظرين من أول رمضان، وكنا شايلين همه وبنفكر فيه، ودايما الواقع والحقيقة تختلف تماما عن خيالنا، وهو نفس شعور أول حلقة لما عشماوي نزل من الطائرة، وكانت حلقة قوية جدًا، والمشاعر متضاربة".

وأضافت، أنها سمعت حكايات كثيرة من أبطال الواقعة الذين كتب الله لهم الحياة: "مهما تخيلت مش هو الواقع، وكنت حاسة بالقلق، وكنت سامعة إن الواقع قاسي جدًا، وكنت مترقبة، ويا ترى الحلقة كانت هتبقى على قد المستوى وحصلهم إيه، إنما الواقع فاق كل توقعاتي وخيالاتي".

وأردفت أن أحد الضباط من دفعة زوجها أخبرها أن "المنسي" استشهد بنفس الوضع الذي جسده الفنان أمير كرارة، ونصف العلوي كان متدليا، وذُهلت عندما وجدت هذه التفصيلة، وهذا يعني أن المسلسل نقل الحقيقة على وجه الدقة.