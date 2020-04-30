زوجة الشهيد منسي: ربنا معانا جدا.. وحلمي أقابل أحمد على باب الجنة

قالت منار سليم زوجة الشهيد العقيد أحمد منسي، إن استشهاد زوجها جعلها تشعر أنه ليس لها أحد في الدنيا إلا الله.

وأضافت خلال حوارها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا" المذاع عبر أثير الراديو "90 90" أن زوجها الشهيد الراحل كان متيقن من أنه سيستشهد ويترك أبنائه لله ليرعاهم ويعتني بهم.

وأوضحت، أن زوجها كان يردد بعض الكلام الذي لم تفقه معناه في حينها وعرفت معناه بعد استشهاده، مضيفة: "طول عمرنا عايشين حياتنا وربنا معانا وبنقولها كده زي ما بنقول أسمنا".

وتابعت: "ربنا معانا قوي قوي قوي ولحد دلوقتي مش مستوعبة كرم ربنا علينا وربنا أحن علينا من أمهاتنا وبيحب عباده جدا وإحنا عايشين بستر ربنا".

وأكدت زوجة الشهيد، أنها تدعو الله وتخصص دعوتها دائمًا لأبنائها مضيفة: "بادعي لولادي وأنا مش زعلانة على حظي، لكن أنا زعلانة على أولادي إنهم بقوا أيتام وهما صغيرين" مستطردة: "هما مش أيتام لكن سايبهم لربنا وربنا بيرعاهم".

وعن دعوتها قالت: إنها حينما أدت فريضة الحج بعد استشهاد زوجها دعت لأبنائها بالصلاح ولم تدعو لهم بأن يصبحوا في وظيفة معينة ولكن دعت لهم بالصلاح: "لو صلحوا هيحققوا حاجات كتير في الدنيا".

وعن أحلامها قالت زوجة الشهيد منسي: "بحلم أروح يوم القيامة ألاقي أحمد مستنينا على باب الجنة، وأبقى أسلم له أولاده وهما صالحين وأنا فخورة إني عملت اللي بيحلم بيه".