أرملة الشهيد منسي: كان دايما يقولي أنا عمري قصير.. وهموت بدري

علقت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، على متابعة الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، الذي يجسد قصة حياة فقيدها، وشهدت مشهد اغتيال الفنان أمير كرارة الذي جسد شخصيته.

وقالت "سليم"، خلال تصريحات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "إكسترا نيوز": "كان دايمًا يقولي أنا هموت بدري وإني هتدفن بعد والدي على طول، كان بيقولها بثقة ويقين مش هزار".

وأضافت: "كان عارف إن عمره مش طويل، وهيموت صغير ومش هيعيش كتير في الحياة، وإنه أول واحد هيلحق بوالده في الأسرة، وكان حابب إنه هيلحق به عشان بيحبه".

وتابعت، أنه كان ينتظر الشهادة ويتمناها ويسعى بكل الطرق إليها، وكان يشعر أن تواجده في سيناء سيحقق له هذا الحلم.