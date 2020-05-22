أرملة الشهيد: الاختيار مأفورش ومجبش ربع حقيقة منسي

أعربت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد منسي، عن سعادتها بتجسيد قصة حياة زوجها في مسلسل "الاختيار" من بطولة الفنان أمير كرارة.

وقالت "سليم"، خلال تصريحات لكاميرا برنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "إكسترا نيوز"، في شهر رمضان: "المسلسل جسد قصته ببراعة شديدة، والمواقف الإنسانية له جذبتني إلى المسلسل، والله المسلسل مش أفورة ومجبش ربع الحقيقة، أخد نموذج من كل حاجة وعمل عليها مشهد، لأن المسلسل 30 حلقة ومش هيكفي يجيب الحقائق كلها".

وأضافت: "لما سألتهم ليه مجبتوش اسم الشهيد اللي حضن الإرهابي، قالي باهر دويدار، إن الحادثة دي عملوها 5 في الجيش المصري، وده تكريم حلو جدًا ومصر حلوة أوي".

وحول لحظة استشهاد زوجها، في الحلقة الـ28 للمسلسل، قالت: "لحظة وفاته، لحظات قاسية، زادنا شرف وفخر بهم، ولما هم أبطال جدًا، كنت متخيلة إن ده أقصى حاجة في الدنيا اللي عشته، بس السمع غير الشوف، وطول ما أنا قاعدة كنت بفكر، وقلبنا اتقطع عليهم تاني بعد ما شفنا اللي حصلهم".