بعد حذف مناظرته من قناة هيئة الكتاب.. فرج فودة مستهدف حيا وميتا

شاشة سوداء كلون الحداد، يتوسطها وجه عابس وعبارة "تم إزالة هذا المحتوى" من قناة الهيئة العامة للكتاب على "يوتيوب"، وذلك بعد نحو ساعة من انتظار الآلاف لبث المناظرة التاريخية، والتي عُقدت ضمن فعاليات معرض الكتاب سنة 1992 بين فريقين حملت عنوان "مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية".

وانقسم فيها الحاضرون إلى فريقين، الأول إسلامي التوجه، ويضم الشيخ محمد الغزالي، ومرشد الإخوان مأمون الهضيبي، والمفكر الراحل محمد عمارة، بينما ضم الفريق الثاني المفكر الراحل فرج فودة ومحمد خلف الله أحد أعضاء حزب التجمع، وكانت حجة فودة سببًا في استهداف المتطرفين له واغتيالة بعد شهور من المناظرة بفتاوى إهدار دمه.

وبعد نحو 28 عامًا من اغتيالة، يتكرر مشهد اغتيال "فودة"، وإن كان بشكل مختلف، حيث تم اختراق قناة الهيئة العامة للكتاب، والتي اعتذرت عن إذاعة المناظرة التاريخية لاستهداف قناتها من قبل مجهولين، ما تعذر معه إذاعة المناظرة التاريخية وكل الفاعليات التي كان من المفترض إذاعتها اليوم، وإعادة المحاولة غدًا في تمام الحادية عشر مساءًا، ولكن عبر قناتي الهيئة ووزارة الثقافة.

وكشف مصدر بالهيئة العامة للكتاب، أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات لمعرفة المتسببين في هذا الاختراق، بما فيها بلاغ لمباحث الاتصالات لتتبع المخترقين والكشف عن هويتهم.