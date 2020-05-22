ابنة فرج فودة عن حذف مناظرة والدها: بتعمل لهم أرتكاريا

"الأفكار لا تموت وإن مات الجسد".. كان هذا تعقيب سمر ابنة المفكر الراحل فرج فودة، تعقيبًا على اختراق قناة الهيئة العامة للكتاب على قناة "يوتيوب"، ومنع إذاعة المناظرة التاريخية لوالدها والتي عُقدت ضمن فاعليات معرض الكتاب سنة 1992، تحت عنوان "مصر بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية".

وقتها، انقسم فيها الحاضرون إلى فريقين، الأول إسلامي التوجه ويضم الشيخ محمد الغزالي، ومرشد الإخوان مأمون الهضيبي، والمفكر المصري الراحل محمد عمارة، بينما ضم الفريق الثاني فرج فودة ومحمد خلف الله أحد أعضاء حزب التجمع، وتسببت المناظرة في استهداف فرج فودة واغتياله بعدها بشهور.

وتابعت سمر فودة في تدوينة عبر صفحتها "والله كنت متأكدة.. بس ده معناه كبير اوي.. احنا واجعينهم أوي.. والمناظرة دي بتعمل لهم أرتكاريا وكل كتبه و مقالاته.. ده انتصار كبير لينا.. المناظرة هتتعرض و الكتب هتتنشر.. الأفكار مبتموتش حتى لو مات الجسد.. سيظل أحفاد فرج فودة الخطر الأكبر على أحفاد البنا حتى بعد مماته"