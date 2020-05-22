عابد عناني: سيارة الإرهابي "عماد" كانت مفتاحا مهما لفهم شخصيته

قال الفنان عابد عناني، الذي جسد شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد، في مسلسل الاختيار، "وصلنا لمرحلة إننا فاهمين كويس إن الشخصيتين بتاعة عشماوي وعماد أهدافهم وأطماعهم وخلفياتهم واحدة، بس مختلفين عن بعض في اللغة والتفكير، وهشام واضح من الأول أنه عاوز يبقي الشيخ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري على غرار الإرهابيين الكبار، وعارف إنه مقاتل جيد ومتدرب كويس واللي هينطلب منه هيعمله".

وأضاف عناني "أن عماد وسواس، وكان في الأول هدفه أنه يجند الناس ويستقطب كتير، وموضوع العربية بتاعته كان مفتاح مهم جدا لفهم شخصية عماد".

وتابع، "لما وصلت في القراءة للحلقة السابعة كانت في كلمة اللي هو "لما خدوا مني العربية مرضتش أعمل مشكلة وشراء العربية علشان تتفجر ولا تبخسوا الناس أشياءهم" وكان ملمح مهم جدا إني أفهم شخصية عماد وأعتقد أنه في الحقيقة كده، وعنده أطماع، فمستحيل يتخلى عن حاجة بتاعته بدون مقابل، لأنه في الأكيد مش على إيمان قوي، ولو عنده إيمان هيضحي، وهو شخصية مهزوزة".