قيادات عمالية ترحب بخصم 1%من المرتب لمواجهة كورونا: الدولة تحملت كثيرا

رحبت قيادات عمالية، بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالفتاح فكرى رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، أن خصم 1% من الأجر الأساسي لراتب العاملين من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، هي أقل شيء نقدمه للدولة.

وأضاف فكرى، لـ"الوطن": من المفترض أن الجميع يساعم ويتكاتف ويساهم في وقت الأزمة، فهي تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يجب أن يكون لكل فرد دور فيه، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم بأثره نتيجة اجتياح الفيروس اللعين.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد، لـ"الوطن"، أن قيمة 1% من العاملين تتراوح ما بين 10 جنيهات إلى 20 جنيها فقط، متابعا: ليست مبلغا كبيرا ولكن بكل تأكيد هي محاولة للإسهام بشيء بسيط في الأزمة الكبيرة التي نمر بها جميعا، ولا شك في أن المستشفيات في حاجة إلى مستلزمات بشكل مستمر من أجل محاولة مواجهة الفيروس.

رئيس العاملين بالمرافق: الدولة تحملت عبء الأزمة منذ بداية كورونا

وقال الدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن نداء الدولة لا يمكن التأخر عليه، خاصة وأنها تتحمل عبء الأزمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف نظمي، لـ"الوطن"، أن هناك مستجدات تحيط بالفيروس وظروفه وتحوراته، والمساهمة البسيطة من العاملين أمر طبيعي في ظل وباء عالمي أثر على اقتصاديات العالم.

وتابع: "النقابات العامة ساهمت في بداية الأزمة بالتبرع بمبالغ مالية لصالح العمالة غير المنتظمة"، موضحًا أن المرضى قبل أي شيء هم أهالينا وذوينها وكذلك العالقين، والدولة قامت ولا تزال تقوم بدورها تجاههم على أكمل وجه.

فيما رأى إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن التنازل عن 1% من المرتب لصالح مواجهة كورونا، كان يجب أن يكون قرارا إنسانيا من العاملين دور قرار حكومي، خاصة العاملين في المهن المنتظمة.

وقال هيكل، إن الأزمة الحالية التي نواجهها يجب أن يقابلها تماسك المجتمع، وأن يضع كل فرد نفسه في مكان الآخر، متسائلاً: ماذا لو تبدلت المواقف؟، ولذلك على العمالة المنتظمة التي لها راتب شهري أن ينظروا بعين الرأفة إلى العمالة غير المنتظمة التي تضررت بشكل كبير نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس.

وأضاف رئيس النقابة لـ" الوطن"، أن الدولة لم تقصر في شيء وتبذل كل جهدها من أجل الصمود أمام أزمة فيروس كورونا المستجد ضربت ولا تزال تضرب اقتصاديات دول عظمى، موضحًا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة من قبل هي التي ساعدتنا بشكل واضح على الوقوف والصمود أمام إجراءات وخسائر فيروس كورونا.