نقل زعيم الشيشان إلى مستشفى في موسكو لاحتمال إصابته بكورونا

قال تقرير إعلامي روسي، إن زعيم الشيشان رمضان قديروف نُقل إلى المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية نقلًا عن مصدر إنه نقل إلى موسكو الأربعاء لتلقي العلاج بعد إظهاره أعراض شبيهة بالأنفلونزا.

وقال مصدر آخر لوكالة "ريا نوفوستي": "إنه في مستشفى في موسكو".

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى أنه جرى رصد طائرة تابعة للزعيم ذي الـ43 عامًا تطير بالقرب من عاصمة الشيشان، غروزني، إلى مطار فنوكوفو في موسكو بعد ظهر الخميس.

ولا تزال حالته غير معلومة، على الرغم من أن تقارير أولية أشارت إلى أن طبيبه أوصى بسفره إلى العاصمة الروسية.