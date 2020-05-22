ترامب يستعجل استئناف حملته الانتخابية رغم تفشي كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه قد يضطر إلى تنظيم تجمعات انتخابية في أماكن مفتوحة إلى أن ينحسر وباء فيروس كورونا.

وقال ترامب للصحفيين خلال جولة في مصنع تابع لشركة فورد للسيارات في ابسلانتي بولاية ميشيغان: "علينا أن نعود إلى التجمعات الانتخابية...أعتقد أن ذلك سيكون عاجلًا وليس آجلًا".

وفيما لم يتبق على موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر سوى أشهر قليلة، يتراجع ترامب خلف منافسه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في استطلاعات الرأي العامة على مستوى البلاد، وفي ولايات تشهد منافسة محتدمة مثل ميشيغان التي فاز بها في انتخابات 2016.

وكشف مسؤول كبير بحملة ترامب الانتخابية، أن قادة الحملة عقدوا اجتماعات الأسبوع الماضي، بحثوا فيها كيفية وموعد استئناف التجمعات الانتخابية الكبيرة التي يريدها ترامب.

وأضاف أن الحملة تهدف لاستئناف التجمعات الانتخابية في منتصف يونيو على أقرب تقدير، مشيرًا إلى أن المواقع المفضلة هي الولايات التي تشهد منافسة محتدمة مثل ويسكونسن وفلوريدا وبنسلفانيا وميشيغان.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بـ1551853 إصابة مؤكدة بالوباء، بما في ذلك 93439 حالة وفاة، حسب البيانات الرسمية.