ترامب يهاجم الصين بحدة ويتهمها بنشر وباء كورونا عمدا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما حادا على الصين، متهما إياها بنشر الوباء والألم حول العالم، كما ربطها بالمرشح الديمقراطي جو بايدن ورغبتها بفوزه لمواصلة سرقة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، اتهم الرئيس ترامب الصين بشن حملة تضليل واسعة من أجل التأثير على الانتخابات الأميركية وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال ترامب عبر حسابه تويتر: "تقوم الصين بحملة تضليل ضخمة لأنهم يرغبون بشدة في فوز النائم جو بايدن في السباق الرئاسي حتى يتمكنوا من مواصلة سرقة الولايات المتحدة، كما فعلوا منذ عقود، حتى جئت".

وتابع: "يتكلم المتحدث باسم الصين بغباء، محاولاً يائساً أن يزيل الألم والمذابح التي نشرتها بلادهم في جميع أنحاء العالم. إن هجومها المضلل والدعاية على الولايات المتحدة وأوروبا يمثل وصمة عار"، مضيفا: "كل ذلك يأتي من القمة، لقد كان بإمكانهم إيقاف الوباء بسهولة، لكنهم لم يفعلوا".